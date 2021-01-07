沙鹿區美仁里長反映當地一名獨居長輩需要關懷。台中市政府表示，沙鹿區公所先前就已接獲熱心里民通報，這名長輩84歲，領有身心障礙證明，目前無安置意願，社工已協助申請低收入戶補助；公所並媒合居家照顧、居家醫療、送餐等長照服務，一週七天居家訪視，確保長者得到照顧。

台中市政府指出，沙鹿區公所接獲熱心里民通報，1名長輩因家庭及健康因素，有時3餐不繼，公所獲報後立即協助轉介社會局沙鹿家庭福利服務中心，由社工人員定期關懷訪視；社會局協助長輩於去年底通過低收入戶申請，目前除由社工定期訪視，也有熱心鄰居協助照看並代購日常物資。

社會局強調，該局也媒合衛生局長照服務，居家訪視頻率從一週2天提高為一週7天，並由長照居服員固定每日兩個時段至長輩家中提供居家服務，包括環境整理、洗澡、送餐及居家醫療，其中，送餐部分感謝慈心佛傳協助，讓長輩3餐溫飽。

社會局及沙鹿區公所也媒合北勢愛心協會及華山社會福利慈善事業基金會等團體，協助長輩修理家中損壞大門、安裝熱水器等，公私協力改善長輩居家環境。

(中時 )