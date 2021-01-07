到職未滿1月 菜鳥警察協尋民眾搶救一命

日前1名家住台南市永康區黃姓女子心情抑鬱低落開車離家，家屬緊急報案手機定位發現在後壁區，白河警分局後壁分駐所警員王宏祐緊急出勤在轄區四處搜尋，在台一線上尋獲已神智不清癱坐車上的黃女，緊急通知消防人員將其送往醫院救治，王宏祐訓練有素表現獲白河分局分局長陳明宏表揚。

後壁分駐所警員王宏祐甫畢業，派任警勤區佐警尚未滿1個月，對警察工作充滿熱忱，當晚8時40分接獲勤務指揮中心通報後，立即在黃女手機最後發話位置周邊道路來回搜尋，迅速在半小時內於台一線上發現黃女車輛。

王宏祐去年12月19日才派任後壁分駐所服務，實際獨自處理各項治安及服務尚未滿1個月。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

王宏祐尋獲黃女後，立即通知救護人員到場將她一同緊急送醫急救。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

當時黃女坐於駕駛座上意識恍惚、神智不清，頭部靠在駕駛座方向盤上，副駕駛座上有多包疑已服用殆盡之空藥袋，王宏祐立即呼叫並確認黃女狀況，同時連絡救護人員到場一同緊急送醫急救，事後再聯繫家屬到院照顧及車輛之領回等，優質處理過程完全不像甫畢業的「菜鳥」警察。

王宏祐是1999年次的警界生力軍，父親是前陸軍軍官，伯父亦為警界保七總隊退休員警，故對警察工作有滿腔熱忱，去年10月19日剛從自台灣警察專科學校第37期畢業派至白河分局實務訓練，12月19日訓練期滿即派任後壁分駐所服務，實際獨自處理各項治安及服務尚未滿1個月。

王宏祐表示，接獲通知緊急至線上逡巡並進而救回民眾，都是依照學長姊平日處理案件程序來完成，這是從警以來的第一次緊急救人服務案件，將會一輩子永記難忘。

白河分局分局長陳明宏得知王員的優良事蹟後，7日前往慰勉表揚，並表示王員歷經警察專科學校之教育、派出所之實務訓練，理案件能秉持同理心，積極搜尋搶救，完善執勤SOP，及時避免危害發生，期勉他未來繼續努力服務民眾。

(中時 )