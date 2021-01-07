習慣在農曆年間送禮嗎？還是有朋友的生日臨近農曆新年？蘋果(Apple)首度推出農曆新年限量版AirPods Pro，因應牛年即將到來，包裝盒、充電盒都有獨特的牛牛表情符號，別具意義！價格則與原版相同，有意選購AirPods Pro作為禮物犒賞自己或是饋贈親友的話，可多多考慮。

蘋果推出的牛年限量版AirPods Pro，將熟悉的表情符號，經獨家設計，成為充電盒上的限量版鐫刻，連外包裝盒也加上紅色牛年印記，售價 NT$7,990。事實上，蘋果針對AirPods所有系列，也都有提供免費鐫刻服務，你可以選定其他喜愛，或有特殊意義的表情符號、文字、和數字混合鐫刻，打造獨一無二的專屬 AirPods。即將邁入牛年之際，除了選擇牛年限量款（僅限 AirPods Pro），還可選擇鐫刻其他表情符號（十二生肖都有噢～），不失為一個送給自己或是親友的新年禮物之選。

AirPods Pro 自 iOS 14 更新已經支援「空間音訊」(Spatial Audio) 效果，透過頭部動態追蹤功能，享受劇院一般的環繞音響體驗，聲音猶如從四方八面傳來一樣。通過「自動切換」(Automatic Switching) 功能，讓你能流暢地讓 AirPods Pro 在 iPhone 和其他以相同 Apple ID 登入的裝置間自動切換。例如，如你以 AirPods Pro 聆聽 iPad 上的內容，但你需改為聆聽 iPhone 內容，只要在 iPhone 上開始播放音樂 或其他音訊，AirPods Pro 就會自動切換到 iPhone。當你在 iPhone 上撥打或接聽通話時，AirPods Pro 也會切換到 iPhone。

(科技)