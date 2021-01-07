以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的連鎖餐飲集團聯發國際(2756)今（7）日登錄興櫃交易，參考價為每股132元。聯發國際開盤即以大漲9.85％的145元開出，最高飆升達30.3％至172元，早盤維持逾17％強勁漲幅，興櫃初登場蜜月行情甜蜜。

聯發國際1992年以創立「歇腳亭」起家，透過加盟方式於全台連鎖發展，2010年進軍香港展開國際布局，截至去年11月已進軍全球16國、門市超過323家。2018年跨足餐食領域，陸續開出1家馬來西亞餐廳品牌「MAMAK檔」及3家「甘榜馳名海南雞飯」。

「歇腳亭」截至去年11月底全球共323家門市，在疫情衝擊下仍淨增2家。其中，以美加合計達115家最多、東南亞95家居次，香港48家、澳洲45家、台灣10家、新加坡7家，其他共3家。當中又以美加達48％、香港達20％為營收貢獻主力。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，歇腳亭2013年插旗美國、採毛利較高的單店加盟模式做為主力市場發展，迄今已布局17州、共104家店，並已簽約10家、15家裝修中，全部開出後將完成進軍20州、達近130家門市。

聯發國際2018、2019年營運顯著成長，去年雖受新冠肺炎疫情影響，上半年營運轉虧，但下半年已逐漸回穩，前11月自結合併營收5.8億元、年減35.54％，但毛利率47.51％、營益率11.94％已明顯彈升，稅後淨利0.18億元、每股盈餘（EPS）1.4元，營運由虧轉盈。

展望後市，聯發國際將透過提升營收及獲利成長、積極擴大規模、拓展新事業3大策略，持續衝刺營運成長動能。公司表示，將在台灣採精實、慎選加盟主的「重質不追量」策略，透過e化加強加盟店獲利，維持「根留台灣、獲利全球」策略。

聯發國際目前實收資本額1.31億元，財務長暨發言人葉幸惠表示，預計上半年將辦理盈餘轉增資，將實收資本額增加至1.5億元，後續視情況進行最適合調整，目標下半年送件申請轉上櫃交易。

(時報資訊)