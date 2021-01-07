《華爾街日報》報導，消息人士透露美國政府正考慮禁止美國人投資中國企業巨頭阿里巴巴與騰訊。

報導指出，這項計畫還在審議中，也可能不會通過，美國相關政府部會正在討論這項禁令對市場的影響。

周三阿里巴巴在美國上市的股票重挫5.32%，收在227.61美元。

前一日美國總統川普簽署一項行政命令，禁止與8種中國應用程式進行交易，其中包括螞蟻集團的行動應用程式支付寶，在拜登即將就職前，進一步升高與北京當局之間的緊張局勢。

這項新簽署的行政命令要求美國商務部確認將禁止哪些交易，除了螞蟻集團的支付寶之外，該命令亦點名騰訊旗下的QQ錢包與微信支付、CamScanner、茄子快傳（SHAREit）、騰訊QQ、VMate與辦公軟體WPS Office。

川普在該命令中表示：「美國必須對開發或控制中國連網軟體應用的人員採取積極行動，以保護我們的國家安全，這些軟體的數據搜集，會讓中國可以追蹤聯邦僱員的位置，並建立個人訊息檔案」。一名美國官員透露，雖然該命令給商務部45天的時間採取行動，但商務部有意在1月20日川普卸任之前確定被禁止的交易。

(時報資訊)