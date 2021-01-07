There is literally a tweet for everything. Cat got your tongue today huh? https://t.co/yKd8dgm2wn — Stephen Curry (@StephenCurry30) January 6, 2021

眼見7日爆發美國總統川普支持者闖進國會大廈風波，不少NBA球員與教練都跳出來痛批川普，甚至塞爾提克還一度退場抗議，剛拿生涯新高62分的勇士球星柯瑞，更是分享川普去年一則推文，「這個推文說明一切，現在你啞口無言了吧！」

柯瑞分享這則去年7月28日川普所發的推文，是川普警告波特蘭的示威者，千萬不要試圖闖進當地聯邦大樓，否則最少將會面臨10年牢獄重罰，沒想到相隔半年多時間，換成川普支持者闖進國會大廈，難怪柯瑞會刻意轉發嘲諷川普。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，今天NBA的11場例行賽仍會繼續進行，並未受到華盛頓發生暴動影響，主場在華盛頓的巫師今天雖有出賽，幸好他們前往費城客場遭遇七六人，所以並未受到影響，但塞爾提克仍一度想要罷賽。

因為塞爾提克考慮仿效去年重新開賽期間，公鹿抗議布雷克槍擊案宣告罷賽的做法，幸好賽前他們跟熱火進行45分鐘球員會議，仍決定繼續打完比賽，且在演奏國歌期間，兩隊球員都在場上下跪抗議，更發表聯合聲明表達他們的心情。

塞爾提克和熱火的聯合聲明內容如下，「我們決定打完今天比賽，為了人們生活帶來樂趣，但我們不能忘記社會的不公，也會繼續利用自己的聲音與平台強調這些問題，為了美國的平等爭議做出所有能做的貢獻。」

(中時 )