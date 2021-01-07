圖為運抵新北市肉品市場等待屠宰的台灣活體豬。（圖／中國時報黃世麒攝）

民進黨政府萊豬開放進口，稱可換得「更緊密經貿關係」，但還沒換到與美談判雙邊貿易協定，卻可能被美國商務部課徵輪胎反傾銷稅。對此，國民黨立委賴士葆昨(6日)在臉書諷地說，萊豬這一役，未戰先繳械，強逼國人吞萊豬，「蔡政府輸到脫褲子，蔡英文不自覺談判老手根本徹底被打臉。」

賴士葆在臉書批，萊豬進口讓蔡英文心情大好，除了新年談話誇讚自己比前任總統敢大破大立開放萊豬進口，接著更PO出1986年代表國家在國際舞台上貿易談判的照片，似在炫耀她是經貿談判的高手、老手，年輕時代就有這般國際談判歷練。

但是，賴士葆質疑蔡政府，怎麼會未經談判就犧牲國人健康這麼致命的籌碼，開放萊豬進口，自動獻上王牌，這是全世界最拙劣的談判技巧，台灣還有什麼籌碼與美國談BTA、FTA、或加入CPTPP等？

賴士葆舉兩大例證：上個月台灣被美國列為匯率操縱國的觀察名單，最近新台幣急升，見到27字頭，很多傳統產業哀鴻遍野，根本流血輸出；而輪胎業者被列為反傾銷的四個國家名單中，明明台灣出口美國輪胎數量最少，卻被課以最重的稅，將在6月份最後確定。

對比韓國開放萊豬還爭取到FTA，賴士葆說，台灣什麼都沒有換到、只換到天價的軍購武器而已，這根本是出賣台灣的利益與主權，「蔡英文到底是那一路的談判高手？真是丟臉丟到國際去！」網友則紛紛留言表示，「這就是熱臉倒貼人家的冷屁股」、「等待2022選舉時，再由有良知的選民決定吧」、「都可犧牲百姓的食安了，哪管人家課多少税」、「美國把蔡的臉打得夠腫的」。

(中時新聞網)