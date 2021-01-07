全家便利商店將跨足電子支付！據了解，全家已向金管會遞件申請設立專營電支機構，目前正在審查中，而該項投資案就是全家2019年12月發布重大訊息，公告董事會決議通過一項新事業投資計畫，預計投資金額達5.1億元。

據悉，全家跨足電子支付不是單打獨鬥，將與合作夥伴成立合資公司，以籌組聯盟的方式打造更強大的「會員生態圈」！且據知情人士透露，若相關作業順利，最快一月底審查通過，今年中有機會上線。

全家目前自有支付工具有兩個，一是2017年推出的「My FamiPay」，可綁定指定信用卡消費；二是2019年10月推出可現金儲值的「Fami錢包」。未來若專營電支機構申請通過，屆時新的電子支付工具將可在全家以外的店舖使用。

全家也在公告中強調，這項投資的具體目的是「提供會員多元創新服務，深化經營忠誠會員」。隨著新的投資案即將在今年落實，未來全家的「會員生態圈」將再如何擴充，也備受外界關注。

(工商 )