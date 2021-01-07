25歲大陸男星屈楚蕭2018年在《如懿傳》中飾演張鈞甯的兒子「永琪」，最近他被舊愛跳出爆料SM性癖好，又指他動手打人以至於女方流產，女方後來改口，稱是新人演員趙曉坤打，趙曉坤方面雖摸摸鼻子沒回應，卻傳出私下爆料：「新人而已，我沒有能力去說任何」。

屈楚蕭舊愛、微博網友「我也不知道叫什麼了」先前改口，稱是和屈楚蕭爭吵過程中，屈楚蕭叫好友趙曉坤過來，沒想到趙曉坤出現就是一陣毆打，屈楚蕭舊愛最近又放出被屈楚蕭經紀人威脅電話錄音，可見對方說：「我們也可以在網上毀了妳我知道」、「是妳未來十年妳找工作談戀愛，別人都說喔是妳啊不可以」、「妳要把我們逼急了，妳不知道我們會做什麼」。

趙曉坤疑暗示被封口。（圖／翻攝自趙曉坤、鳳凰網娛樂微博）

屈楚蕭經紀人疑似又放話，指屈楚蕭目前拍攝牽扯的都是「過億的項目」，要屈楚蕭前女友閉嘴不要再毀他形象，屈楚蕭公司則透過律師陳曦發表聲明，指出屈楚蕭舊愛爆料家暴、流產等傳聞都是不實訊息，「屈楚蕭先生及其友人分別與該用戶溝通，要求其刪除謠言並澄清事實。在溝通過程中，該用戶向屈楚蕭先生所要錢財未果」，所以才將錄音惡意剪輯，澄清是被斷章取義。

而被點名的趙曉坤，據《鳳凰網娛樂》報導，私下被友人詢問毆打屈楚蕭舊愛的新聞是不是真的？他疑無奈說：「啥都受著唄，我又沒有別的辦法」、「藝路不易，怎會自毀前程」、「新人而已，我沒有能力去說任何」，疑暗示是被封口，屈楚蕭方面對此暫無回應。

(中時新聞網)