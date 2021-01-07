34歲商界女強人羅力力6日驚傳輕生，且手上還抱著5個月大的女兒，母女雙雙過世，警方初步調查後，不排除她是產後抑鬱，但真正的死因還有待進一步調查。

6日羅力力被發現帶著5個月大女兒輕生，當時她全身赤裸，因在現場沒發現遺書，因此不排除是因為罹患產後憂鬱，才會走上絕路。羅力力在商界頗有名氣，常出席各種活動，社群網站也有和不少名人合照，包括前美國國務卿希拉蕊、英國歌手Rita Ora及前行政長官梁振英等。

羅力力在成都出生，4歲搬到香港生活，14歲就到美國讀書，擁有美國籍，出身房地產家族，她曾形容自己是「創二代」，因為她沒繼承家業，而是自己創業經商，而從她的IG可見，她經常周遊列國，也會參加朋友的聚會，積極外向的她，常散發正能量，呼籲大家要樂觀面對事情。

很喜歡小孩的她，自從懷孕後，就常在IG分享近況，透露出她對女兒的期待，更指女兒是老天送給她的禮物，讓她人生充滿目標，不過她從沒公開男友或老公身分，因此女兒生父成謎，她曾發文稱「Single Moms，let’s unite」，形容自己是單親媽媽。

而羅力力一向給人積極向上的模樣，加上又有女兒陪伴，正是人生最幸福時刻，因此她選擇輕生，讓好友都相當震驚。

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