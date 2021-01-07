國民黨籍立委李德維臉書發文。（圖／翻攝自李德維臉書）

「糖是毒大家還吃」 李遠哲以糖比喻再挺萊豬

含有萊劑美豬進口引發國人食安疑慮，諾貝爾獎得主、前中研院院長李遠哲日前表示，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，像是糖、硝酸鈉也是毒「大家還是吃」，引發激烈論戰。國民黨籍立委李德維認為，總統蔡英文、監察院院長陳菊與李遠哲3人，涵蓋名實不符、人設崩壞、跌落神壇3大光怪陸離，堪稱「20年目睹之怪現象」。

李德維昨日（6）在臉書發表文章《二十年目睹之怪現象》，稱台灣政壇有幾個光怪陸離的現象，一怪就怪了幾十年，例如蔡英文當年參與WTO談判，談出了「米酒風暴」，卻大言不慚包裝自己是「談判專家」；陳菊40年前因為「美麗島事件」入獄，台灣人就像欠她一輩子，即便她後來經營派系，豢養親信搞了20年，人設早已崩壞，民進黨還是硬要封她「人權鬥士」，送進監察院養老。

話鋒一轉，李德維直言：「但是，蔡總統與陳菊的『包裝』與『內容物』之間，再怎麼廣告不實，都『怪』不過一個人。就是李遠哲。」

李德維表示，李遠哲當年頂著諾貝爾獎得主的光環，彷彿「國師」君臨，科研他管、教改他管、能源他管，三不五時還要出來搬弄政治，喊出名言「向上提升」結果卻是「向下沈淪」，終身領受中研院每月50萬元的優遇，還插手院長遴選，就連前年獨派大老逼宮蔡英文，也有他一份；如今，他又要說嘴食安了，「萊克多巴胺在規定程度內相當安全」、「硝酸鈉也是毒，但為了保鮮所以放一點點，大家也還是吃」、「大家不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，讓他很不可思議」，金句連環爆讓外界大傻眼。

李德維痛批，在李遠哲獲獎的領域他或許是「神」，但在他插手的非專業的領域，只是個不懂得藏拙閉嘴、極端意識形態的「神棍」，無奈台灣已經付出了近三十年虛耗的慘痛代價。

(中時新聞網)