鬼月期間實在無奇不有，一位女網友6日晚間在臉書PO文，她表示，年幼期間，父母在高雄租屋，但每到晚上，樓下卻持續傳來鍋碗瓢盆的落地聲，甚至有日媽媽起床時，雙腳布滿黑青，後來輾轉找上神壇一問，才知道是原房子的祖先沒被祭拜在鬧脾氣，燒符溝通後，媽媽腳上的黑青才順利退去。

一位女網友6日在臉書社團《靈異公社》發文，她表示，在年幼時爸媽在高雄一棟公寓租下2樓，3樓與4樓分別住著計程車司機與酒店小姐，因此每到晚上常常只有他們3人在家。

詭異的是，每到半夜，就會傳出有人在樓梯來回走路的聲音，一樓的店面也頻繁出現鍋碗瓢盤掉落「兵兵碰碰」的聲響，但走去樓梯查看總是空無一人，下到一樓檢查，店面所有東西也擺放的整整齊齊，地面沒有掉落物，讓父母心中暗自猜想，大概是「遇到了」。

有日媽媽起床時，雙腳離奇爬滿黑青，雖然不會痛，但好好的兩條腿未經事故卻突然出現一片烏黑，實在駭人，當時正值七月半，許多廟壇不辦法事，後來一家人輾轉找上一間神壇，請師父來租屋處看看，師父才解惑，是原屋的祖先有糾紛，現任房東買下房子後沒能好好祭拜，祖先才生氣大鬧住在裡面的人。

事後師父開了符令，讓原PO的爸媽燒些紙錢，並轉告原房的祖先們只是租客別找麻煩，而燒符時，新換的陽台燈泡先是閃爍，在符令燒完時，燈泡則應聲爆炸，原PO父母害怕得躲進房門內，外頭還忽然傳來「兵兵碰碰」的巨響，再次恢復平靜後，媽媽的黑青也迅速退去了，原PO更說：「感覺是處理好了」。

特別的故事在網上擴散後，引起網友熱烈討論，不少人被震懾到在留言區敲碗下集，原PO亦在文末未這系列鬼故事命名為「18驚死郎」，並告知每天晚上9點更新，吸引眾多網友卡位等看故事。

(中時新聞網)