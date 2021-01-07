小英總統施政滿意度調查！民眾反應超意外！比特王出任務街訪

蔡英文總統2020施政表現，你覺得滿意嗎？YouTuber「Bit King比特王出任務」街訪民眾，詢問會給蔡英文打幾分？是否有需要改進的地方？大部分民眾都肯定政府在防疫上的表現，但對於萊豬進口普遍不滿，認為沒有充分溝通，也對政府在食安的把關上沒信心。另有人給蔡英文100分，直呼「就是喜歡蔡英文啦！沒有理由」。

有高雄民眾對於蔡英文去年施政表現很滿意，給了100分，「因為很喜歡她，就印象很好啊，講話方面也是有兌現啊！」但被追問蔡英文兌現了哪些政見，該民眾卻想不出來，趕緊向一旁的家人求救，並說「她有什麼施政的成績，我突然忘了捏」，最後有人提到「不會歧視同性戀啊！」「三倍券啦！」

民眾肯定總統蔡英文及執政團隊在防疫上的表現，但不滿萊豬進口政策。（圖／本報資料照）

一名服飾店老闆則認為蔡英文不及格，相當反對萊豬進口，認為應該讓人民有選擇的權利，萬一變成食安漏洞誰要負責？直指政府在有些政策是很粗暴的，老百姓也無法抵抗，總統說要請人民體諒，「那誰體諒我們，老百姓的民意你有聽過嗎？為什麼要讓我們小孩子去吃這樣的東西」，呼籲政府應該要針對食安問題更嚴格規範，但也並非全然否定，例如防疫就很成功。

另有一名年輕媽媽也肯定政府在防疫上的表現，但因不同意萊豬進口，只給了60分，並提到關中天一事，表示現在的媒體幾乎都是偏綠，「就是同一個聲音」，其實現在選擇很多，不會說因為喜歡中天就不看別的新聞台，認為還是要有言論自由。

(中時新聞網)