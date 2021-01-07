Google街景服務方便民眾尋路時，能夠直接對照，但也經常會捕捉到令人意外的畫面。一名網友在PTT分享日本的街景照，照片中2名女學生追著1名瘦小男孩，本以為是同學間嬉鬧玩樂，沒想到看到最後竟讓不少網友拳頭都硬了，直呼根本是「女胖虎、女小夫欺負大雄」。

透過google maps街景發現一名受小的男童遭兩名高壯的女童追逐，本以為是孩子間的嬉鬧，有其他網友分享故事後續，讓不少人都相當憤怒。（圖／翻攝自PTT）

起初三人皆在人行道上，但下秒後方兩名女童卻突追上男童。（圖／翻攝自PTT）

男童很快地被女童追上、抓住。（圖／翻攝自PTT）

兩名女童前後包夾男童，甚至將他逼至電線桿角落。（圖／翻攝自PTT）

兩名女童的行為令不少網友相當憤怒，認為根本是霸凌。（圖／翻攝自PTT）

原PO昨（6）日在PTT以「Google地圖上發現日本小學生正被追逐」為題，並上傳幾張街景照片，照片中1名國小男童正在被2名女同學追，原PO以嬉鬧的口吻問「是不是已經是PTT上面肥宅所沒有經歷過的人生高峰？」

據網友PO出的照片，2名女童的身形都比男童高壯許多，3人原本一前一後走在人行道上，後方的2名女童突然不知為了什麼，快速衝向男學生，男童則嚇得拔腿狂奔。

之後又有別的網友貼出後續街景照片，赫然發現2名女童追趕上男童後，立刻前後包夾，把男童逼到角落搜查書包，令不少網友看了直呼「這是霸凌嗎？」、「那個男童好像被打了」，更有人形容是真人版「女胖虎、女小夫霸凌大雄」。

據了解，該畫面是2017年10月日本大阪市立住吉川小學校門口附近，但當下發生什麼事情，不得而知，只能從照片上看出3名學童應有爭執或衝突。

(中時新聞網)