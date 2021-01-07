庫存量減，周三美國原油期貨續漲1.4%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至1月1日當周，美國原油庫存減少800萬桶，優於分析師原先預期的減少210萬桶。主要原因為石油公司為避免高額的稅單，因此需要將其應稅資產從賬簿上剔除，進而促使庫存銳減。

此外，沙烏地阿拉伯主動提出在2月至3月期間，自願減產100萬桶/日，為油價漲勢提供支撐。此舉反映出沙國擔心變種新冠疫情對全球需求可能造成的衝擊，同時也顯示沙國希望避免與俄羅斯打新的價格戰。其中美國原油漲幅1.4%，倫敦原油漲幅1.3%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.70美元，報每桶50.63美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.53美元；2月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.48美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.70美元，報每桶54.30美元。(商品行情網)

(時報資訊)