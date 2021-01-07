拜登即將於1/20就任，在資金行情熱潮不退下，市場預期今年將颳起綠金潮，能源轉型如太陽能、風電等有望受惠。今早太陽能族群全面反攻，安集(6477)、達能(3686)、碩禾(3691)開盤15分鐘內直奔漲停，茂迪(6244)、聯合再生(3576)等也直逼漲停價。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，各國近期接力承諾將在新能源領域展開更多投入，歐盟在今年的復甦計畫中涵蓋約1,500億歐元綠色經濟和能源轉型領域的投資方案；而即將正式就任美國總統的拜登，其新能源政策更是大受矚目。預期今年與永續能源密切相關的綠能產業將是最熱題材之一。

聯合再生去年12月底董事會通過參與子公司昱成光能現金增資案，不超過5億元。昱成光能為聯合再生能源旗下子公司，成立於2010年12月，為專業的太陽能矽晶圓生產之廠商。有鑑於清潔、乾淨的能源已是世界各國的潮流與趨勢，行政院亦宣示2035年機車全面電動化、落實降低碳排放量目標，昱成光能積極轉型，從事氫能相關產品之開發與銷售，包括氫能機車、富氫水及相關能源整合等產品及業務。

太陽能廠茂迪（6244）、元晶、安集、達能、去年陸續啟動籌資或宣布募資計畫，搶搭市況復甦列車，伴隨銀彈上膛，業者陸續擴產搶市，看好今年營運將持續成長。

元晶訂4月7日舉行股東會，元晶去年第4季完成20億元聯貸案簽約，並透過辦理現金增資，發行股數約6,678萬股，每股發行價格約25.8元，完成後將有17.23億元到手。以去年聯貸案加上現金增資二波籌資計算，合計將有37.23億元落袋，是去年籌資金額最多的本土太陽能廠。

(時報資訊)