台積電ADR收115.61美元，漲幅2.52%再創新高，台積電(2330)今天股價同步走高，開高5元為554元，早盤漲10元至559元，市值達14.495兆元同締新猷。

台積電美國存託憑證（ADR）收115.61美元，漲2.84美元，漲幅2.52%，折合每股為台幣656.83元，續創歷史新高。台積電昨天收盤價549元，昨早盤創新高為555元，隨著ADR創新高，台積電今日早盤再創新高，最高559元。

台積電將於明日下午公布12月營收，預期台積電去年第4季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電2020年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益近20元。

台積電將於14日召開法人說明會，法人預期，台積電今年第1季營運表現可望淡季不淡。外資連續9個交易日共買超台積電5萬6284張，卡位法說會行情。

外資趕在法說會前，對台積電啟動一波目標價調升潮，看600元以上的外資愈來愈多家。

台積電開年股價連日創新高，趕在下周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價最高上看650元。

外資看好台積電第1季以美元計價營收將優於預期，約與2020年第4季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，台積電今年營運將再創新高。

(時報資訊)