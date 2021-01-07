義隆(2458)受惠疫情帶動的居家辦公、遠距教學風潮，NB市場需求大好，帶動義隆2020年全年合併營創下歷史新高，義隆今股價開高震盪，盤中上漲約4%，股價最高達157元。

義隆去年12月營收16.84億元、年增加98.8%，寫下單月歷史次高；累計2020年全年合併營收達151億元、年增率59.2%，創下歷史新高。

義隆去年營運大爆發，自去年第二季起受到全年疫情帶動的居家辦公、遠距教學的風潮，NB市場需求大好，帶動義隆營運水漲船高。展望2021年，義隆先前就表示，目前客戶端接到的訊息，整個需求還是正面，從ODM、品牌客戶都維持正向看法，到年底都有明確的增加的量，今年第一季現在看起來不錯、第二季也不錯。

不僅如此，目前新冠肺炎在全球再度延燒，大量採購商用筆電和Chromebook的趨勢恐將延續到至少今年上半年，尤其義隆在Chromebook具有產業領導力，市占率高，有利於義隆後續接單力道。

面對晶圓產能大缺，義隆也持續努力爭取，現在還有空間要努力，現階段整個看起來還好，但仍沒辦法完全滿足客戶需求。

(時報資訊)