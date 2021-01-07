台南市長黃偉哲今早視察大賣場生鮮超市，進口豬肉向來只占所有豬肉供應量不到10％，哪來調漲空間？他說，有人藉機發國難財，藉機調漲，這樣是不對的，強調若這波上漲不打下去，就會變成任意漲價，衝擊消費者荷包。
因應今年起開放美豬進口，為確保市民安心食用豬肉，黃偉哲今早率衛生局、經發局、農業局至賣場視察國產肉品銷售專區，黃偉哲表示，查訪顯示生鮮超市皆有設置國產肉品專區，並明確標示肉品產地，市府對於市民食品安全責無旁貸，籲請民眾安心消費。
黃偉哲受訪針對元旦以來陸續有店家以使用國產豬肉喊漲，他說，店家喊漲都說用本國豬肉，難道代表以前都用進口豬嗎？問題是以前進口豬肉消費量也沒這麼多，而且國人食用豬肉量其實是下滑的，這代表有人說謊，有人藉這波發國難財，這樣是不對的。
黃偉哲說，價格上漲雖非全面性，而是少部分喊漲，但，進口豬肉只占所有豬肉供應量不到10％，就算廠商減少進口，也還不構成價格上漲理由，藉這個機會上漲是很不好的行為。他也順勢到賣場附設餐廳了解肉品標示以及價格，業者除了都有張貼標示也無任意漲價，他當場也幫忙店家宣傳生意，「有機會要來吃吃看」。
(中時 )
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