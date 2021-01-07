全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續延燒，確診人數攀升，各國民眾人心惶惶，所幸台灣防疫得當，疫情未失控升溫。據統計，目前國內7名死亡案例中即有4名具有糖尿病史，一時之間糖尿病患者人人自危，而且研究指出，血糖高可能會影響抵抗力，使患者可能增加呼吸道感染機會，血糖過高甚至可能刺激呼吸道病原體生長 。

為此，有「台灣糖尿病之父」之稱的林瑞祥教授解釋，罹患肺炎時重症與致死率，與糖尿病等慢性病有一定程度關聯，糖尿病患者若不幸感染肺炎病毒，出現重症的比例與致死率皆高於一般健康的人。糖尿病患者若長期血糖控制不佳，不僅易產生全身大小血管病變，亦會造成免疫力下降，導致罹患肺炎後提高死亡的風險。

●糖尿病的超前佈署 及早補充胰島素 給予胰臟喘息空間

由此可知，糖尿病患者必須將血糖控制好，才能在新冠肺炎疫情下提高免疫力。林瑞祥教授分享，過去英國曾進行一個收案逾千人剛罹患糖尿病民眾的全國性調查，結果顯示這些剛罹患糖尿病的人，胰臟內負責分泌胰島素的ß細胞，分泌能力僅是正常人的一半，之後逐年檢查發現每年持續下降約4%左右！故可推測患者罹患糖尿病約14年後，自身製造胰島素的能力便已消失殆盡。

糖尿病該如何超前佈署，及早補充胰島素，讓胰臟有適當的休息更是決勝關鍵！很多患者新診斷時，便使用胰島素治療，補充身體缺乏的胰島素，也讓胰臟休息，不少患者待胰臟功能回復之後，就有機會停用胰島素且血糖持續達標。

林瑞祥教授說明，現今醫學技術發達，已有多種很好的胰島素可補充，坊間常誤傳胰島素劑量越高代表病情越嚴重，但胰島素的劑量取決於每個人身體需求量的不同，不代表病情嚴重度，適時補充胰島素，讓血糖順利達標才是重點。

●調整胰島素劑量其實很簡單 找「共照」掛保證醫療院所

關於如何調整胰島素劑量，讓自己的空腹血糖順利達標，林瑞祥教授表示，以長效型基礎胰島素為例，每天早晨量一次血糖，若空腹血糖值連續三天超過100，就增加兩個單位胰島素，依此類推，用漸進式方法讓血糖逐步恢復至正常值100左右，此方式在各國已實行多年，是種相對較安全且和緩的控血糖方式。

林瑞祥教授提醒，糖尿病不能完全靠藥物控制，糖尿病屬於慢性疾病，生活中許多小細節都應注意。所幸現有糖尿病共同照護網可提供完善的團隊照護，糖尿病共照網結合了政府衛生部門、臨床醫療團隊形成一個照護網路，透過醫師、護理衛教師、營養衛教師及藥師的團隊照護，整合龐大醫療團隊力量，協助糖友進行個人化血糖管理、生活飲食指導。讓糖友能快速學習調整胰島素劑量，讓血糖更快達標！上網搜尋「糖尿病找共照」即可找到離您家最近的優質醫療院所。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)