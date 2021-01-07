台股7日開盤上漲76.39點，開15,059.52點，加權指數重返「萬五」關卡。而根據外媒報導，美國喬治亞州5日舉行的聯邦參議員決選，確定由民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）、奧索夫（Jon Ossoff）雙雙出線，意味準總統拜登將可完全執政，帶動相關節能族群接棒主流位置。碩禾（3691）、國碩（2406）連袂漲停，達能（3686）、元晶（6443）亦一度觸及漲停板。

美國民主黨拿下參議院完全執政，美政壇掀藍色浪潮，激勵美股道瓊指數創新高。而在台股方面，亦帶動部分「民主黨完全執政受惠股」出頭，在民主黨成功拿下國會兩院後，預期能更容易推動相關綠能政策，拜登所提出的2兆美元清潔能源計畫，可望為再生能源股提供支撐，台股節能族群7日群起上攻；此外，拜登亦推動7千億美元基礎建設計畫，包括塑化、鋼鐵等基礎建設題材股，亦同步受惠。

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