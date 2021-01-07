節目《2分之一強》捧紅一票來自各國的型男，像是法比歐、賈斯汀等人，其中西班牙型男佩德羅不但擁有高學歷，更時常大秀雕像般的完美身材，幽默的談吐更是讓他圈粉無數，日前他在社群平台上曬出全裸照，頓時在網路上掀起熱烈討論，驚呼佩德羅的超大尺度。

佩德羅平時就常在IG分享自己的好身材，他6日在限時動態發文，曬出一張全裸照，只見他站在床上，擺出選美比賽冠軍的招牌動作自信秀出冰塊腹肌，只在私密處打了薄薄的馬賽克，還在圖片上得意標註「神雕鵰」，超大尺度立刻在PTT上引起熱議。

佩德羅曬出全裸照，自信擺出選美姿勢。(圖/翻攝自佩德羅IG)

一名網友在PTT上對此現象發問，然而大部分網友似乎早已見怪不怪，「看看歐洲的路邊雕像，這是稀鬆平常的事，平常心」、「他在家都裸體，拍這個很正常啦」、「他在節目就一直説他是天體主義者，其他型男也都説他平常就不太愛穿衣服了」、「看了下IG 似乎滿常發的，不只運動強，腦袋似乎也有點料」。

事實上，佩德羅之前就常分享自己的裸體照，還曾只用香蕉遮住下體，他也大方承認自己是個「裸體主義者」，並自豪身材跟古希臘神雕像一樣完美零贅肉，儘管熱愛曬照，但他同時也是巴塞隆納自治大學的雙學位高材生，會講多國語言，還曾在日本當過翻譯，可以說是標準的內外兼具。

(中時新聞網)