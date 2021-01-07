嘉義縣鰲鼓濕地1隻尖尾鴨被檢出H5亞型高病原禽流感，因這隻候鳥的病毒部份HA基因序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞、去年11月日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度高達99％，嘉義縣家畜疾病防治所除籲請養禽業者務必提高警覺，也已針對鰲鼓濕地、觀海樓等周邊區域進行高頻率的大消毒。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，因農委會長期與野鳥學會合作，這隻有禽流感的尖尾鴨就是由野鳥學會送驗，防治所去年12月29日接獲農委會家畜衛生試驗所通知，指鰲鼓濕地尖尾鴨檢出與日本近期發生禽流感疫情的病毒相似的H5亞型高病原性禽流感，因嘉縣去年11月撲殺禽流感禽場1場後，迄今未有疫情傳出，候鳥染疫讓大家不得不提高警覺。

嘉義縣家畜疾病防治所多次前往鰲鼓濕地及觀海樓等周邊區域進行消毒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣家畜疾病防治所多次前往鰲鼓濕地及觀海樓等周邊區域進行消毒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

林珮如說，這次檢出H5亞型高病原性禽流感病毒的部分HA基因序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞發現，及去年11月在日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度高達99％，而該病毒已造成日本33個禽場染病，撲殺家禽數達460萬隻狀況，對當地產銷造成巨大影響。

鰲鼓濕地周邊目前有5個禽場，防治所已完成該地區半徑5公里內禽場疫情訪視，多次前往鰲鼓濕地及觀海樓等周邊區域進行消毒，接下來會持續加強密集飼養區周邊環境消毒，即日起也將加強執行高風險地區禽場家禽流行性感冒監測採樣及宣導工作。

林珮如指出，正值寒流報到，提醒養禽業者加強防寒措施，適時開啟禽舍保溫設備，加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候、野鳥接觸，隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，避免不同批次及禽種家禽混合飼養，並禁止使用非法動物用藥物、血清及疫苗。

(中時 )