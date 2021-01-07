國民黨台北市議員鍾沛君的媽媽、阿姨都因肺腺癌過世，因例行年度健檢發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，排定1月4日進行手術，當時她預告7日會有一篇新的文章，寫下關於她的全新人生與重生。

鍾沛君今在臉書寫下，「想讓你看看，我絕不跟隱形『倒數計時器』低頭的生活，即便它鈴聲大作，我也要讓自己活得一如往常。」她說，報喜不報憂是她深藏的溫柔，所以從前和更久的過去，幾乎不談身體健康狀況，更多時候習慣笑著過生活。「因為，我們來到這個世界，本來就沒有打算活著回去。」

術前一週，鍾沛君參加再興校慶，在孩子們帶笑的眼中，看到無垠的未來與光芒，「其中一雙閃閃發亮的雙眼是我的孩子」，那天兩人和過去一樣，買了棉花糖，漫無目的的在校園散步，至今孩子仍不知道她經歷的這場冒險，「也許有一天我會告訴他，在他六歲那一年，我們差點離散，但最終，我還在他身邊。」

看到大家關心的留言，鍾沛君表示，應該沒有愧對過去36年的人生，也謝謝主治醫師、榮總的許文虎主任和全體醫護人員，讓她能在最短時間內回到日常。

鍾沛君指出，動刀切除病灶後，醫生說像是按下了「重新啟動鍵」，並承諾會好好的站在文山大安的街頭發牛年春聯，跟大家大聲的說新年快樂，也會好好投入一切能預防更多人踏上這個「冒險」的活動或篩檢，還會好好擁抱所有所有想念的人，也笑說「別擔心，現在沒有痛死啦」，最後寫下「我們一起好好的，渡過生命中的每一天。」

(中時新聞網)