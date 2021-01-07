根據7日朝鮮官媒報導，該國領導人金正恩誓言要加強朝鮮國防實力，以提供人民和平一個和平的環境。

朝鮮中央通訊社(KCNA)報導，金正恩6日在首都平壤舉行的執政工黨第八次代表大會，第二天會議時明確指出，將把朝鮮國防能力拉到更高水平，讓社會主義所建構的和平環境，可以保護朝鮮與人民安全。

5日，朝鮮突然開起近五年來首次的黨代表大會，在平壤面對半島無核化談判陷入僵局之際，金正恩將公佈經濟和外交政策方向。在開幕式中，金正日承認未能實現包括經濟等政策發展目標。同時，也強調要依靠自己力量，克服朝鮮面臨眾多挑戰。

6日，這位朝鮮領導人分析政府各部門經濟狀況，並提出了下個五年計畫，如何創新發展目標與實際達成方法。

金正恩審視的政府機構，包括運輸，建築，通信與商業等，以及朝鮮對外經濟關係。但是，卻沒有提及美國和韓國。據朝鮮中央通訊社稱，大會的第三天會議將於7日舉行。

但是目前尚不清楚，朝鮮這次黨代表大會實際要舉行的天數，因官方未公佈會議時間表。不過，上次2016年大會是舉行了四天。

2020年，朝鮮半島備受颱風與梅雨季侵害外，更因抑制新冠病毒鎖國，重創國內經濟。

選在美國新任總統拜登20日舉行就職典禮前，金正恩確定了新外交政策路線。同時，這也是拜登2020年底大勝川普後至今，金正恩首度打破沉默。

上一次2016年的集會，朝鮮宣布了在2020年已結束的五年發展計劃，那時金正恩曾宣布，核武和經濟同時發展的並進政策( byongjin)。

金正恩與美國將卸任總統川朗普共進行三次會議，但從2019年朝美雙方，最後一次在越南河內舉行無核化峰會至今，幾乎看不到實質進展。

(時報資訊)