在大批川普總統支持者闖進美國國會大廈，並使議程停擺數小時後，周三夜間國會恢復清點選舉人票與確認拜登當選美國總統的議程。

眾議院議長佩洛西（Daniel D.Calif）在給全體眾議員的信上表示，在與副總統彭斯（Mike Pence）等政治領導人協商後，決定盡快繼續點票程序。彭斯將主持國會聯席會議。

彭斯在國會重新召集時表示：「暴力已被平息，國會大廈已經安全，人民的工作將持續進行」，「對於那些今天在國會大廈造成嚴重破壞的人，你們並沒有贏，暴力永遠不會勝利，自由才會」。

此前要求廢止川普敗選結果的抗議民眾闖進並佔領國會大廈，導致國會展開封鎖與疏散，在確認程序於下午1時展開後不久，就迫使國會議員撤離眾議院和參議院。

華府抗議民眾攻佔國會的畫面令人震驚，世界各國領袖紛紛表達譴責與擔憂，英國首相強生（Boris Johnson）在推特上發文，稱美國國會事件是「一大恥辱」，美國是全球民主表率，現在至關重要的是應該和平有序移轉政權。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，民主的敵人將因美國國會大廈的暴力場面而雀躍，他並呼籲川普接受美國選民的決定。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）亦對華府發生的暴力衝突表達擔憂之意，他表示加國將持續關注美國情勢，並表示：「我認為美國的民主制度很強大，希望一切都能盡快恢復正常。」

歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）在推特表示：「美國國會是民主的殿堂……我們相信美國將確保政權和平轉移給拜登」。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示：「我相信美國制度與民主的實力。和平轉移權力是核心所在。 拜登已贏得選舉。我期待他以美國下一任總統的身份展開合作」。

(時報資訊)