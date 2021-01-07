大陸今年第一波寒潮來襲，冷空氣昨天傍晚抵達江南一帶，中央氣象台持續發布寒潮藍色預警（類似台灣的低溫特報）。《中國天氣網》推出「冰箱冷凍地圖」顯示各地低溫，其中東北已屬於「底層冷凍庫」等級，出門走一圈跟進入北極差不多。

台灣面臨今年以來最強寒流，最冷5度，民眾嚴陣以待。大陸更誇張，北京今晨低溫下探零下19.5度，創1966年以來紀錄，就算白天「回溫」，也只有零下7度。

《中國天氣網》分析，內蒙古中東部、黑龍江、吉林、新疆沿天山地區，因位處大陸最西和最北端，是冷空氣較早影響到的地區，加上地形因素，全天氣溫不足零下18度，宛如置身「底層冷凍庫」，被形容出門如闖北極圈。

「中層冷凍庫」大概是西北地區東部、河北北部、東北南部以及山東，約在零下7度，山東半島甚至伴隨強風、降雪，真的是「雪上加霜」。

緯度更南的河北中部、長江沿岸地區，「零度都算是暖的了」；但對於缺乏暖氣的當地民眾來說，仍會感受到天寒地凍、冰風刺骨的滋味。

台灣「氣溫最低也才5度」，跟大陸逾九成面積相比，只能算是「冰箱外」等級，連冰箱裡面都稱不上。

(中時新聞網)