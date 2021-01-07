外媒6日引述知情人士透露，美國政府考慮把中國網路巨頭阿里巴巴與騰訊，列入禁止美國民眾購買的中資股名單之中。受此消息影響，阿里巴巴、騰訊、京東7日港股開盤分別下跌約3.9％、2.7％、5％

華爾街日報報導，上述計畫仍在審議中，可能不會通過，因為各機構正在討論該計畫對市場的影響。阿里巴巴與騰訊沒有回應媒體相關查詢。

另一方面，美國總統川普即將於1月20日卸任，在此之前，川普仍持續以強硬態度施壓中國。川普於美東時間5日簽署行政命令，封殺多達八款中國流行的App，兩大行動支付軟體阿里系的支付寶、騰訊的微信支付均名列其中。

美國白宮網站公布內容顯示，白宮發現部分中國App在美國的傳播影響到國安、外交與經濟，並稱這些軟體使中國政府能獲得美國公民的資訊、竊取美國數據，因此必須有積極措施進行管控。

命令指出，包含支付寶、微信支付等八款App將在45天後遭到禁止，不允許美國實體與其有交易行為，美國商務部將清查有哪些相關交易。白宮、司法部、國家情報總監等也將在45天內提出報告。

(工商 )