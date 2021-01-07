訊連科技（5203）轉投資玩美科技7日宣布完成C輪5,000萬美元融資，由投資銀行高盛（Goldman Sachs）領投。玩美一棟表示，新獲的投資基金，將用於持續研發玩美移動橫跨多平台與應用領域的人工智慧AI科技SaaS， 拓展全球市場佔有率與組織布局策略。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，此次C輪融資將持續投注於在全球拓展橫跨不同美妝品項和平台的科技解決方案。

玩美移動致力於發展AI與AR美妝科技，協助品牌解決消費者購買體驗的痛點。「玩美」系列App於全球高達9億次下載量，並與全球超過300家美 妝品牌合作，橫跨彩妝、保養、粉底、髮色等類別，運用AI臉部特徵辨識技術，讓消費者可輕鬆體驗試不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。

高盛直接投資部董事總經理馮新懿表示，透過人工智慧、深度學習和擴增實境AR技術，將科技整合到美妝產業中，將能創造極重要的競爭優勢，包括拓展線上銷售、增強個人化服務體驗，加深品牌與消費者之間的互動。

高盛巾幗啟航創投基金（Launch With GS）是高盛公司一項5億美元的投資策略性計劃。經過高盛的此次投資，玩美移 動亦將成為高盛巾幗啟航創投基金的成員之一，此計畫幫助超過10,000個跨越種族、文化及性別的多元化企業建立溝通網絡。

(工商 )