一名張姓男子因為工作關係，先後和女同事在蘭嶼及台東市共事，兩人共住在同一間公寓內，張男因愛慕女方，但又不敢開口告白，竟然在共用浴室內裝設針孔攝機偷拍女同事如廁及洗澡畫面，半年內拍攝數量高達240G，女方某日在浴室內發現針孔，經質問後男方坦承是自己所為，經高雄地方法院簡易判決6月徒刑，得易科罰金，但檢察官認為過輕上訴遭駁回仍維持原判。

根據判決書記載，張男對女方存有愛慕之意，分別於從106年6月到11月間在蘭嶼兩人共住的房內浴室架設針孔攝影機，偷拍她沐浴、更衣及上廁所的畫面；106年8月兩人換到台東市工作，張男又故技重施，繼續偷拍她沐浴、更衣畫面。

但女同事在107年9月8日21時，洗澡時發現浴室內竟然被人裝設針孔，立刻取出記憶卡用電腦查看，發現自己竟然是偷拍片女主角，立刻向張男質問，張男坦承犯行，但堅稱都是自己純欣賞，並沒有外流。

檢方認為，張男無故以攝影設備長期竊錄女子沐浴、更衣如廁之非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害女子之個人隱私，造成她精神畏懼及痛苦，由於張男犯案時間相當長，拍攝數太多，張男也未向告訴人道歉、談論和解或賠償，因此刑度太輕而上訴，但高雄地院認為並無不當，因此維持6個月徒刑，得易科罰金原判。

(中時新聞網)