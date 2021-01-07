據最新實價統計，2020年桃園市小宅交易量約7,500件，其中各行政區小宅交易量破千件，分別是桃園區冠軍達2,128件，其次是中壢區1,807件。2020年雖有疫情干擾亂，但桃園區小宅火熱價格也漸攀高，據台灣房屋集團統計小宅交易結果顯示，桃園2房的平均總價在760萬元，自2013年第一季起，創下31季以來新高點；1房產品，平均總價384萬元，為31季來的第三高記錄！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市小宅交易愈來愈多，2020年第三季2房住宅之交易，平均房屋總價來到760萬元，與上季就上漲了6%；與過去2013年第一季平均總價531萬元比，漲幅實在驚人，7年來上漲幅度達43.1%，足足增加了229萬元的房價負擔。另外1房住宅產品，2020年第三季平均住宅總價384萬元與7年前平均總價274萬元相比，也有4成漲幅，總價增加了110萬元的負荷。

據最新實價統計，2020年桃園市小宅交易量約7,500件，其中各行政區小宅交易量破千件，分別是桃園區冠軍達2,128件，其次是中壢區1,807件。桃園房市的指標區藝文特區是購屋族考量的熱區，由於該區房價較高因此連帶拉抬周邊中路重劃區之買氣，該區亦成為自住小資族首選；而小檜溪重劃區亦帶動，鄰近生活機能完善的大有、大業商圈的房市熱潮，桃園火車站前後站商圈以及經國特區等，中壢區則是在海華商圈、中壢與內壢火車站前後站商圈、中壢工業區以及高鐵特區，都是近期交易熱區，而些熱區都是有交通可供通勤便捷且生活機能完整的區域。

江怡慧分析，社會人口結構改變使得現今家庭結構由傳統大家庭轉型為核心家庭、總生育率降低以及離婚率增，再加上中大坪數住宅總價較高，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，因此兩房或一房產品小戶型住宅相對總價低，且空間可滿足需求，因而民眾傾向入手的住宅類型。

(時報資訊)