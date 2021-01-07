訊連(5203)轉投資的玩美移動，宣布完成C輪5000萬美元融資，由投資銀行高盛 （Goldman Sachs）領投。新獲的投資基金，將用於持續研發玩美移動橫跨多平台與應用領域的人工智慧AI科技SaaS，拓展全球市場佔有率與組織布局策略。

玩美移動發展AI與AR美妝科技，協助品牌解決消費者購買體驗的痛點。「玩美」系列App於全球高達9億次下載量，並與全球超過300家美妝品牌合作，橫跨彩妝、保養、粉底、髮色等類別，運用先進的AI臉部特徵辨識技術，讓消費者可以輕鬆體驗試不同美妝產品、虛擬試妝、快速肌膚檢測、獲得個人化美妝保養產品建議等服務。

新獲融資玩美移動將會用於業務拓展與AI科技研發，也代表著玩美移動將持續擴展美妝科技至全球市場業務，涵蓋範圍包含：電子商務、實體零售、社群媒體、品牌官網或網頁及手機App等平台，提供360度全方位的最佳美妝科技解決方案。

高盛巾幗啟航創投基金（Launch With GS）是高盛一項5億美金的投資策略性計畫，藉由大數據洞察力，證明多元化的團隊更可帶來亮眼的成果。經過高盛的此次投資，玩美移動亦將成為高盛巾幗啟航創投基金的成員之一，此計畫幫助超過1萬個跨越種族、文化，及性別的多元化企業建立溝通網絡。

(時報資訊)