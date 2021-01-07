氣溫急凍就是發熱衣、羽絨衣等銷售商機，台股相關紡織股有廣越(4438)、遠東新(1402)、南紡(1440)、力麗(1444)、嘉裕(1417)、新紡(1419)、新纖(1409)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)、光隆(8916)等，紡織族群中「抗寒概念股」，首季業績可望暖烘烘。

遠東新是從2011年，進口日本EKS發熱纖維，生產發熱衣在台販賣；後來集團推出升級版「FET重發熱衣」，在2013年，研發出自己的發熱纖維原料、設計，推出一條龍製造的產品。力麗集團旗下的力寶龍的抗寒產品有「遠紅外線奈米纖維」、尼龍快熱纖維；三洋紡則是使用PP夢纖維（Dream Fel）發展保暖內衣。

新纖亦有多款功能性衣著纖維材料，包括:海藻纖維SeaCell，smartcel sensitive纖維素可染抗菌纖維，Clima相位轉換調溫纖維，Cell Solution SKIN CARE–維他命E纖維，天竹纖維，麻漿再生纖維，大豆蛋白纖維，牛奶蛋白纖維，銀纖維，Safewell-Cu銅元素抗菌複合纖維，Polypropylene–聚丙烯(PP)纖維，異型斷面黏膠纖維(扁平&Y型)，扁平毛海黏膠纖維(Mohair Like)，高吸水及特殊處理黏膠纖維，醫療等級黏膠纖維等。

新纖去年底公告斥資14.93億元買進南港共1265.66坪土地，預作未來企業總部規劃。新纖日前也才處分桃園青埔土地共1419.59坪，入帳12億元，獲利2.5億元，貢獻第四季每股盈餘約逾0.15元，時隔近兩個月再購入南港土地，初步規劃將興建為企業總部。新纖旗下亦有全資持股的不動產開發公司新星興業，去年指標商辦建案新星興業仁愛大樓甫完工啟用。

(時報資訊)