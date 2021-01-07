43歲「大陸第一小生」黃曉明6年前和小12歲Angelababy（Baby）結婚，兩人昨(6日)雙雙跳出，嚴正澄清網上瘋傳Baby早年是黃曉明和李菲兒之間第三者傳聞不實，但網友發現Baby的聲明中對另一半稱呼十分冷淡，僅用全名或「黃先生」稱呼，似乎暗示感情出現問題，而媒體昨上午直擊黃曉明現身機場，雙眼無神，表情有些哀傷，不知是否心情不好。

黃曉明2007年因《鹿鼎記》和李菲兒相戀，2年後黃曉明傳出轉與Baby交往，2014年黃曉明公開現身Baby的生日宴並送上跑車，正式和Baby認戀，隔年兩人在上海展覽館舉行世紀婚禮，邀來100多位藝人，2017年Baby生下兒子小海綿，近年因夫妻倆公開合體現身數量減少，常被傳婚變。

黃曉明昨現身機場一臉疲憊。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

昨Baby忍無可忍，以233字聲明否認過去被貼小三的標籤，強調：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」之後僅用「黃先生」3字稱呼另一半，黃曉明也出面護妻說：「有話衝著我來」。

黃曉明2015年就發聲心疼老婆委屈。（圖／翻攝自黃曉明微博）

對此，網友挖出，早在2015年黃曉明與Baby新婚之初，黃曉明就發文說：「我總在想，baby跟了我，對她或許真不算啥好事，受太多委屈，被造了太多謠，以前不計較，是覺得清者自清，結果因為她的大度，卻讓她更受委屈。對不起，媳婦兒，明天開始，她就是我的夫人，再讓她受委屈，那就是我的不對了！」澄清小三傳聞。

Baby昨發聲明撕小三標籤。（圖／翻攝自angelababy微博）

黃曉明最近參加《乘風破浪的姐姐》第二季，因舊愛李菲兒也是來賓之一，又將過往這段舊情被翻出。據《搜狐娛樂》報導，昨黃曉明錄完《乘風破浪的姐姐》第二季一大早一人獨自現身長沙機場，他身穿綠色毛衣和綠色球鞋，外頭穿著黑色大衣，看來帥氣又有型，只是眼神有點空洞，不知是疲累還是心情欠佳。

(中時新聞網)