高雄跨年晚會因防疫停辦，但高美館預定23日重新開館後，舉辦4場500帳規模的露營，對於前一天在議場賭上官位，高巿府文化局長王文翠7日再度親上火線，強調不是下台不下台的問題，而是會落實中央指示的防疫作為。

王文翠指出，防疫不是打賭，而是落實防疫規範，高美館舉辦露營，在高達40公頃的空間，限制500頂帳篷，每頂帳篷間距至少3公尺以上，其實是低密度的藝文活動，重點是會遵守中央制定的防疫規範，做好各項防疫措施。

不過高雄跨百光年因為防疫關係喊卡，高美館仍執意照辦露營活動，被質疑標準在哪？王文翠表示，現在民眾的生活，其實也是防疫生活，不管經濟或民間活動，都是照常的，只是必須遵守防疫規定，這次露營活動也是一樣。

文化局也說明，高美館露營並不像跨年晚會因為人潮眾多，是高密度的人口聚集，而是距離的保持上，可以被防範的，對於閉館整修多時的高美館來說，也是藉由低密度的藝文，讓民眾在防疫期間，一樣能享有藝文活動。

高雄巿議員李喬如6日在議會審查文化局預算時質疑，現在防疫期間，露營恐成破口，如有人確診，問是否下台負責，文化局長王文翠回答會負責，高美館長李玉玲也答，願意負責。李喬如最後祝活動成功，但安全應大於成功。

(中時 )