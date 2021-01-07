喜歡HTC手機嗎？覺得等HTC新手機等得太久了嗎？不用煩惱！網路爆料曝光了一款疑似出自HTC之手的神秘新手機，從外觀設計來看，或許就是先前傳聞已久的HTC Desire 20 Pro（也有一說稱之為Desire 21 Pro）。跨入2021年，期待HTC新手機的朋友或許新年心願將很快被實現。

《GSM Arena》引述 Slashleaks.com 網站曝光的爆料資訊，報導一款尚未正式發表的HTC新手機。從曝光的圖片來看，這一款手機型號 2QAC100，具備雙SIM卡卡槽，預載Android 10系統。其他曝光的都是機身背面的照片。從機身背面的還有HTC品牌LOGO字樣來看，確實跟以往的HTC手機相當接近，主相機可能搭載4800萬畫素鏡頭，預期也將是一款強調拍照性能的中階機種。

《GSM Arena》推測這一款手機的指紋辨識功能，因為機身背面沒有預留指紋辨識感測器，因此很可能是採用跟電源鍵整合的設計。預計搭配IPS LCD螢幕，基於當前5G的發展，這一款手毄也有很高的可能性將具備5G連網的能力。

/LEAKS 爆料者曝光的HTC神秘新手機，具備雙SIM卡卡槽。（摘自Slashleaks.com ）

/LEAKS 爆料者曝光的HTC神秘新手機機身背面照片(2)。（摘自Slashleaks.com ）

HTC在2020年推出了U20 5G、Desire 20、Desire 20+等手機，並在年底推出真無線藍牙耳機HTC馬卡龍真無線藍牙耳機。在VR領域，也與高雄市政府經發局合作，提供技術資源及銷售平台，培植新創團隊作品登上VIVEPORT全球VR平台，其中包含親子魔法遊戲、雙人射擊挑戰、故事豐富的冒險遊戲；也與高雄市政府經發局聯手打造3場國際VR藝術特展，包括《蒙娜麗莎：越界視野》、《The Fabric of Reality》倫敦時裝秀，以及結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等的《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》，用最新的體感科技滿足國人在疫情下無法出國的渴望，整年營收則以營收58.06億元作收。今年HTC將會為消費者打造哪些嶄新的產品與技術，在新年之初就頗令人期待。

(科技)