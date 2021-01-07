Bradley Beal has a career-high 57 PTS in 3Qs pic.twitter.com/FSzJKiaD7d — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 7, 2021

看來巫師後衛畢爾很想追上勇士球星柯瑞的單場得分成就，卻沒辦法幫助球隊贏球！畢爾7日投35中20，含三分球投10中7，罰15中13，攻下生涯新高60分，可惜他在末節熄火只拿3分，無奈眼見巫師最後仍以136比141輸給地主七六人。

光在上半場，畢爾的手感就相當火燙，投16中11，貢獻32分、4籃板及3助攻，諷刺的是，巫師竟以67比82大幅落後地主七六人，沒想到畢爾第3節更猛，單節包辦巫師所得39分當中的25分，前三節打完，畢爾就拿生涯新高57分。

靠著畢爾飆分激勵，巫師末節開始打出11比1猛攻，把比數追平，可惜儘管畢爾很快拿到第59分，隨後陷入「沉默」，七六人最後關頭靠恩比德連取8分重新拉開，畢爾雖在最後4.4秒兩罰中1，累積得分到60分，卻已挽回不了敗局。

就算畢爾攻下生涯新高60分，巫師卻不僅輸了比賽，明星後衛「忍者龜」韋斯布魯克雖有20分、12助攻與8籃板進帳，卻在最後關頭扭傷手指提前退場；七六人以恩比德38分最高，塞斯柯瑞也有28分，班西蒙斯17分、12助攻與6籃板。

(中時 )