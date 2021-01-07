今年入冬最強寒流來襲，全台濕冷，許多人都祭出羽絨衣禦寒，到底羽絨衣裡面該怎麼穿最暖，實測結果出爐讓眾人意外。專家表示，包括羽絨衣、羽絨被及羊毛被等保暖衣物，若穿錯、用錯方式，無法完全發揮保暖功能，尤其在裡面搭配洋蔥式穿法反而無效。

台灣人最愛的羽絨衣，其實多數人都穿錯，《早安健康》引述日本自然療法名醫川島朗表示，不論羽毛、羊毛等保暖材質，都是利用體溫加熱的原理，在較不透氣的材質中膨脹，形成隔絕冷空氣的薄膜，所以越貼近肌膚越能發揮保暖功能，並不是穿越厚越好。

根據日本電視台實測，用羽絨衣分別內搭厚毛衣及薄襯衫各10分鐘來比較體溫上升程度，結果發現內搭厚毛衣時，體溫僅上升0.1℃；而內搭薄襯衫時，體溫則上升了0.6℃，足足比穿厚毛衣時高了0.5℃。

川島朗解釋，許多人抱怨買來的羽絨衣不夠保暖，關鍵原因是他們在羽絨衣裡面套了一層又一層的薄外套、毛衣、針織衫、厚T恤等洋蔥式穿法，導致體溫無法傳導到羽毛當中，因此自然無法隔絕外界的冷空氣。

羽絨衣裡穿好多？日專家:越貼身越保暖

(中時新聞網)