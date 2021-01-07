新年最佳「食機」來了！迎接新年到來，台灣麥當勞自8日起至10日連續三天，全面發送「早安優惠券」，鼓勵消費者早起吃早餐，三天期間全日不分時段至麥當勞餐廳（不含未供應早餐餐廳）消費餐飲，不限金額、就送一份「早安優惠券」，使用效期至1月26日。

麥當勞「早安優惠券」內容包含早餐時段（上午10:30前）「薯餅買一送一」、搭配指定配餐「免費贈送薯餅」及「飲料免費升級」、還有全時段「特選那堤買一送一」、「購買特選那堤即免費送四塊麥克雞塊」等優惠，最多現省210元。

麥當勞並將在1月12日加碼舉辦「早安加油日」，當日上午7點至10點，「豬肉滿福堡買一送一」！每間餐廳限量100組，享好康、別賴床，麥擱睏啊！

長期致力推廣均衡飲食的台灣營養學會表示，早餐是三餐中最值得投資的一餐，早餐吃得好，不僅能帶來活力，亦可維持新陳代謝；但根據統計，台灣仍有超過1/4的民眾沒有天天吃早餐，最主要原因竟是「沒時間」，台灣麥當勞期待以限時限量優惠，鼓勵消費者早起並且好好吃早餐，充滿活力地開啟每一天！

(工商 )