藥華藥(6446)今起實施庫藏股，2020年全年度營收年增逾8成，然而市場不領情，今日股價開高後，一度翻黑，多頭奮力抵抗，盤中勉強守住平盤。

藥華藥2020年合併營收突破5.6億元，年成長高達83.4%，主要貢獻來自於增加出貨給歐洲授權通路商AOP。Ropeginterferon alfa-2b(P1101)已獲得歐盟與瑞士PV(真性紅血球增多症)藥證。藥華藥指出，P1101將陸續獲得更多國家核准藥證及藥價，使用P1101病人數也將持續增加，市場對P1101需求將穩健成長。

展望今年度，藥華藥P1101上半年將納入台灣健保給付，並已獲美、韓國藥證，下半年計劃將送出日本PV藥證申請，法人預期藥華藥2021年營運動將持續大步前進。

藥華藥董事會通過實施1,500張庫藏股，預定買回期間為110年1月7日至110年3月5日，價格訂定區間為64～112元。

(時報資訊)