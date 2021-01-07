新冠肺炎「疫」外扭轉台灣觀光旅遊及飯店業市場態勢，在全球疫情未獲明顯控制前，長途跨國旅遊復甦路迢迢，國旅成為後疫情時代獨尊的發展主軸，除了考驗各飯店業者「底氣」及發展策略調整，亦將加速產業汰換重整潮，有助近年供需失序的市場逐步重返正軌。

防疫邊境管制致使國際旅客斷炊，使得飯店業成為2020年「海嘯第一排」重創產業，嚴重衝擊經營表現。不過，由於台灣防疫控管得宜，突如其來的疫情黑天鵝使下半年旅遊商機重新轉回國內市場，需求大幅扭轉亦顛覆國內都會商務及度假休閒飯店營運狀況。

據觀光局統計，去年前11月來台旅客人次僅剩近135.58萬、年減達87.35％，使得前三季都會型觀光旅館住房明顯下滑，又以台北市、台中市、高雄市等3大都會區受衝擊最明顯，國內風景區觀光旅館則維持相對穩定表現。

其中，台北市飯店前三季平均住房率自73.24％驟減至26.22％，平均房價年減17.34％至3555元，創近10年新低。但受惠安心旅遊補助及振興三倍券激勵國旅需求爆發，東部的宜蘭、花蓮、台東住房率均近60％、較前年小幅上升，平均房價則維持相同水準。

上市櫃飯店股去年前三季營運表現出現相同趨勢，布局集中於都會區、以國際旅客為主力的飯店業者，由於主力客源遽變、住房業績驟降，營運多轉為虧損、明顯陷入苦戰。然而，布局在郊區及風景區的飯店業者，受惠國旅需求爆發，營運反逆勢創下歷年佳績。

全球商業不動產服務機構高力國際公布的最新旅館前景報告（Hotel Insights）指出，若以平均客房收益（RevPAR）衡量，去年前三季排名前十強的觀光飯店大洗牌，前年占了5名的台北市飯店僅剩1家，其他由墾丁、台東、阿里山、花蓮、宜蘭及日月潭等景點區飯店包辦。

展望今年，高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠評估，由於國際疫情持續嚴峻，預期在上半年及疫苗普遍有效施打前，跨境商旅短期內仍難解禁，國旅將持續為台灣飯店市場主流，郊區及主要景點區飯店營運將保有一定優勢。

黃正忠指出，亞太區去年旅館交易量約81億美元、年減達45.27％，交易較活絡的前5名依序為日本、南韓、中國大陸、台灣及香港，台灣為2016年後再度躋身前5強。其中，富邦人壽買下台北王朝大酒店，堪稱去年亞洲主要交易中的最大案。

不過，黃正忠認為，旅館業者不應僅著眼於現今國旅市場熱度，應思考疫情終會過去，人們總會找出疫後生活步調，且跨境商旅終將解封，如何精進經營才是應長遠思考之計，建議六都中交通條件優良的中小型規模、單一客源飯店，正是品牌汰換或再開發的時機點。

由於邊境管制持續、跨國旅遊復甦路迢迢，旅遊業者預期可能到2023～2024年才會完全恢復，考驗飯店業者的財力「底氣」及發展策略因應能力。連鎖飯店集團、加盟國際品牌或委託經營的飯店，較具「打群架」的資源整合運用優勢，會員制度亦有助來客數支撐。

同時，雖然部分新飯店的開發計畫及時程受疫情衝擊而取消或延後，但多數新飯店的投資興建計畫仍持續進行，甚至仍有7家按預期時程開幕迎賓，今年預計將有JR東日本大飯店台北、遠雄投資興建的高雄洲際酒店，藤田觀光集團的台北格拉斯麗飯店等3家將開幕。

而在政府政策加碼推動下，屋齡較悠久的飯店據點，亦加速朝向危老改建規畫，以台北市為例，近2年已有8家飯店通過危老重建審議，包括六福客棧、台北馥敦、洛碁大飯店花華分館等，台北國賓大飯店亦規畫提出危老改件申請。

整體而言，主要飯店集團雖受疫情衝擊，但著眼未來邊境管制解封後的跨境商旅需求，仍未停止拓展腳步，或調整發展策略轉攻國旅市場，加速飯店產業汰弱留強的重整潮進度，有助加速近年失序的飯店市場供需逐步重返正軌。

(時報資訊)