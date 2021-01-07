大陸寶鋼6日晚間開出2月份內銷盤價，全面大漲，每公噸漲人民幣300～1,500元，其中，熱軋每噸大漲人民幣350元，市場預期中鋼(2002)將於下周五開出的2月份內銷盤價漲定了。

寶鋼2月盤價全面調漲，其中，厚板每公噸大漲人民幣300元、熱軋每公噸漲350元人民幣、普冷漲人民幣400元、熱鍍鋅漲人民幣700元、電鍍鋅漲人民幣700元、非方向性電磁鋼片大漲人民幣1,500元。

鋼鐵原物料行情飆漲，且需求熱絡，在寶鋼2月內銷價全面大漲帶動，市場預期中鋼將於下周五開出的2月內銷盤價，將為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價。鋼鐵股資金動能仍強，中鋼集團的中鋼、中鴻因漲多整理，今早盛餘(2029)、燁輝(2023)等下游股價上揚。

中鋼將在本月中開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻也可望跟進續漲2月內銷盤價，也是連續第八個月漲價。

隨著整體鋼材需求增加，中鋼去年第四季出貨量預估逾290萬噸，今年第一季出貨量有望突破305萬噸上看310萬噸以上，並預期，鋼品價格有望隨原物料、國際鋼品行情走升，營運成長動能有望延續到第二季。

中鋼看好鋼市榮景延續至今年第二季，預期今年前兩季出貨量均可望上看310萬噸，價格也有機會逐月、逐季走揚，可望推升公司上半年營運逐季成長。

(時報資訊)