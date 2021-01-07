中澳貿易儘管有澳洲放行陸資收購本國礦企、大陸提高澳羊毛進口配額，但雙邊關席仍處低谷，長期僵局未解，而且不計貿易，對澳洲旅遊、國際教育2大產業衝擊已夠大。澳洲媒體估計，以往春節赴澳陸客人數將大砍99.8%，讓2020/21會計年度旅遊年損達550億澳元，加上陸留學生停止赴澳造成約100億澳元損失，合計年損約650億澳元(約1.443兆台幣)。

ABC(澳洲新聞網)指出，往年春節期間大陸旅客赴澳衍生經濟效益都在10至20億澳元間，2019年有超過20萬陸客、帶來17.55億澳元(註：2020年春節是1月，因此不列入比較)，但今年遊客人數砍到見底，預計會帶來14億澳元損失。

據英國《每日郵報》(Daily Mail)日前報導，澳洲天主教大學校長克雷文(Greg Craven)指出，每年大陸留學生貢獻給澳洲大學學費約70億澳元，若陸生不來，除造成衍生近百億澳元損失外，不少失去經費來源的大學恐須從砍研究經費節省開支，預估會有約7家頂尖大學跌出全球百強，至於像澳洲天主教大學這種普通學校，更可能成為找不到學生的「殭屍學校」。

澳洲2018年底成為全球首個禁用華為5G國家，總理莫里森(Scott Morrison)今年又指責中國大陸是新冠病毒來源，雙方關係降至最低點，北京也從該時間點開始出手回擊，澳洲包括煤炭、龍蝦、木材、牛肉、大麥、小麥、砂糖、葡萄酒等產品都被以各種方式實質斷絕進口。

潛在對非白種人的種族歧視又再發酵，特別亞裔族群和大陸留學生、旅客最被針對。去年10月3名華裔澳洲公民出席參議院關於新移民所面臨問題聽證會時，突遭執政黨議員要求離題發表譴責中共言論，會場彷如公審，在野黨和不少媒體都稱聯想起1950年代美國麥卡錫主義時期。陸外交部發言人華春瑩也曾數度提醒，留學生應該考慮自身安全，謹慎選擇。

(中時新聞網)