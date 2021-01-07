中研院前院長李遠哲5日受訪時表示，若萊克多巴胺在安全標準內，萊豬對健康影響不大，並指糖也是毒、硝酸鈉也是毒，但大家還是吃。對此，台北市議員羅智強怒問，反萊豬醫師蘇偉碩只說了一句萊豬有毒就被查水表，李遠哲說萊劑跟糖一樣，算不算是「散佈不實謠言」，陳時中要不要快點提告？衛福部要不要嗆關李遠哲三年？

羅智強今（7）日在臉書表示，李遠哲把萊劑比喻成糖，說糖也是毒，只要少吃就沒事，「李遠哲可能是太久不食人間煙火，讓羅智強來教你」。

前中研院長李遠哲5日出席座談會前受訪表示，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，並稱糖也是毒、硝酸鈉也是毒，但大家還是吃。（資料照／鄭任南攝）

今年1月1日開始，除開放萊豬外，政府也推動對糖份的標示新制，手搖飲料也得標示熱量及糖量。羅智強喊話李遠哲，連手搖飲都可以標示了，你所護航的政府卻拒絕在肉品上標示萊劑含量，糖跟萊劑，怎麼會一樣？民眾要怎麼少吃？

如果蘇偉碩只因說了萊豬有毒就被查水表，羅智強質疑，李遠哲說萊劑跟糖一樣，算不算是「散佈不實謠言」，陳時中要不要快點提告？衛福部要不要嗆關李遠哲三年？建議李遠哲可以選擇自首，或是用科學方式來證明自己的清白，那就是喝一杯手搖的萊克多巴胺吧！

李遠哲一番言論引發各界批評，前衛生署長楊志良昨受訪時直呼「頭殼壞去」，指出乙型受體素是WHO公認有毒的東西，人不能用，為何拿來做飼料？至於李遠哲說硝酸鈉有毒，大家也都在吃，楊志良表示，那是要防腐不得已，很多癌症就是「這裡加一點，那裡加一點」。

(中時新聞網)