聽損兒疑遭掌摑監視器卻壞了 新北教育局：已展開調查

監視器壞了？新北市議員張維倩接獲家長陳情，新北一間私立幼兒園教保人員疑對名聽損兒掌摑耳光，事後家長回幼兒園調監視器，監視器卻壞了，張維倩要求教育局徹查。新北市教育局表示，幼兒園未即時通報已先開罰5萬元，全案已展開調查，若調查確有不當管教，行為人最重可裁處60萬元，並通報不適任人員。

家長指控，註冊時已再三告知孩子的聽力狀況，豈料老師不顧孩子的身體狀況卻還掌摑耳光，他跟女兒說小朋友做錯老師會處罰，如果老師有做錯，也會有人處罰老師，「我女兒就一直問誰可以處罰老師」。

事發後家長馬上去派出所報案，並帶著孩子去醫院驗傷並檢測聽力，檢測結果孩子的聽力在受傷後，由原本的輕度聽障變成中度，令家長心疼不已。

家長表示，12月28日到學校調閱監視器畫面時，園方由疑似打人的老師在操作監視系統，卻表示監視器損壞無法提供，家長質疑為何其他的教室監視器畫面都清晰可見，唯獨該間教室的監視器損壞。

事後家長在園方陪同下詢問其他孩子，是否有看見自己的小孩被打，同學們皆表示有看到老師打手跟臉，與受傷的孩子說法一致，而園方與老師卻無法解釋為何孩子們的說法相同。

張維倩表示，幼稚園不如托嬰中心有強制安裝監視器的法規要求，但業者應保持監視錄影設備使用順暢，如發生疑似不當管教的事件，監視錄影的內容可以有效地還原現場狀況，不僅可以給家長一個交代，更能還業者的清白。教育局應該立即徹查，嚴懲惡師禁止從事教保工作，別讓教保人員長期的努力因為惡師而蒙塵。

新北市教育局表示，29日接獲家長陳情後，已啟動調查機制，該園教職員工未依規定於30日內通報，已依規定裁罰該園5萬。

教育局表示，教育局已組成調查小組針對該師是否有不當管教或不當對待，也請該師離園接受調查，若調查有不當管教或不當對待行為絕不寬貸。

教育局也說，監視器畫面依法應持續正常運作，不可無故中斷，資料也至少14日以上，教育局檢視，發現幼兒園監視器確實損壞，現已完成修復，幼兒園也須提出檢討報告。

(中時 )