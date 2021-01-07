台中富王鴨肉辱罵女熊貓外送員，事後道歉不誠懇又強辯，遭網友連日撻伐，今天疑似富王鴨肉的小老闆在新創的臉書粉專發文，表示已經準備1萬塊要和女熊貓外送員和解，若金額不夠，再加2千也可以，最後附上一張「抱歉，有錢是真的能為所欲為」的圖片，表示會盡全力和解，但想用錢打發的態度，再度引爆網友怒火。

台中市北屯區「富王鴨肉」小老闆不滿被催單，以不堪字眼辱罵熊貓女外送員引起眾怒，今天凌晨疑為小老闆本人在新創的臉書粉專「台中北屯富王鴨肉」發文，指出最近有無聊人士去檢舉旁邊店家是路霸和用餐客人違停，讓他傻眼，並表示辱罵女熊貓外送員這件事，全部針對他來沒關係，自己做的事自己擔，坦言已準備好1萬塊談和解，錢不夠就加到1萬2也可以。

雖然嘴巴上說要和解，但這名疑似富王小老闆的人，還是忍不住嗆聲，直言「夠了沒有，我現在道歉，會盡全力和解！請不要去檢舉其他店家路霸。」文末還貼了一圖片，寫著「抱歉，有錢是真的能為所欲為」。

這篇新PO文一貼出再度引爆網友新一波怒火，痛批一點道歉的樣子都沒有，紛紛留言：「1w2講得好像天價一樣，真是委屈啊」、「貼這圖就跟大家說『反而老子有錢』哪有道歉啊？」、「有錢了不起哦！沒有最噁心只有更噁心而已！」、「1萬和解這叫有錢，要也10位數起跳，不要侮辱台中的有錢人好嗎」。

台中富王鴨肉爆辱罵風波後停業至今，遭網友檢舉該店是路霸，被警方要求在下周一(11日)前改善，否則將由清潔隊強制拆除，就連隔壁店家也遭殃，被畫上禁停紅線，勸導在限期內將招牌、攤位內縮，因此停業。最慘的是富王鴨肉店的房東，遭網友檢舉是違建，台中市府建設局將前往調查，恐面臨被強拆的命運。

富王鴨肉今天在臉書上PO文。(翻攝自臉書)

(中時新聞網)