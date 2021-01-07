川普鐵粉艾希莉•巴比特

美國總統川普的鐵粉6日闖進國會大廈暴動，導致一名退役女空軍喪生。

據《紐約郵報》（New York Post）6日報導，死者的丈夫告訴KUSI電視台，她名為艾希莉•巴比特（Ashli Babbit），住在加州聖地牙哥附近，是在混亂的抗議中遭射殺。

艾希莉曾在美國空軍服役14年，另一半說，她是川普的鐵粉。就在她被國會大廈警察射殺前一天，她推文道，「沒什麼能阻止我們……他們能不斷設法，但風暴就在這兒，不到24小時，它就要降臨華府……從黑暗到光明。」

就在她和其他川粉闖入國會大廈前幾小時，她轉推了推文道，「在國會今天開議前的必做事項清單」。而其中包括，「彭斯（Mike [email protected] @Mike_Pence，美國副總統）必須辭職下台，接著被控叛國罪」，還有美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）必須請辭」。

艾希莉•巴比特（Ashli Babbit）闖入國會大廈被子彈擊中

暴動者為了抗議國會計算選舉人票，即將正式確認拜登為2020年美國總統大選的贏家，而闖入國會大廈。就在一片混亂之際，艾希莉胸部中彈，錄影顯示，她倒地時執法人員曾試圖救治。

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文章來源：Protester killed in Capitol was Air Force vet from California

(中時新聞網)

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