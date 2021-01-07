川普鐵粉艾希莉•巴比特

美國總統川普的鐵粉6日闖進國會大廈暴動，導致一名退役女空軍喪生。

據《紐約郵報》（New York Post）6日報導，死者的丈夫告訴KUSI電視台，她名為艾希莉•巴比特（Ashli Babbit），住在加州聖地牙哥附近，是在混亂的抗議中遭射殺。

艾希莉曾在美國空軍服役14年，另一半說，她是川普的鐵粉。就在她被國會大廈警察射殺前一天，她推文道，「沒什麼能阻止我們……他們能不斷設法，但風暴就在這兒，不到24小時，它就要降臨華府……從黑暗到光明。」

就在她和其他川粉闖入國會大廈前幾小時，她轉推了推文道，「在國會今天開議前的必做事項清單」。而其中包括，「彭斯（Mike [email protected] @Mike_Pence，美國副總統）必須辭職下台，接著被控叛國罪」，還有美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）必須請辭」。

艾希莉•巴比特（Ashli Babbit）闖入國會大廈被子彈擊中

Ashli Babbit, you truly defended the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. What happened to you today was senseless! Rest In Peace beautiful patriot! pic.twitter.com/WOgbNz5Cxf — samanthamarika (@samanthamarika1) January 7, 2021

暴動者為了抗議國會計算選舉人票，即將正式確認拜登為2020年美國總統大選的贏家，而闖入國會大廈。就在一片混亂之際，艾希莉胸部中彈，錄影顯示，她倒地時執法人員曾試圖救治。

(中時新聞網)