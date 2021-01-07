繼上周寒流襲台，本周新一波時間更長的寒流再襲，氣象局發布低溫特報，7日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；7日下午起至10日各地氣溫明顯偏低，平地有10度以下氣溫發生的機率。7日下午起部分平地甚至有5度以下氣溫發生的機率。

另高海拔1500公尺以上路段結冰機率80％，溫度近冰點或冰點下，路面結冰機率甚高且有降雪可能，公路總局考量用路人車安全，針對這波寒流，可能針對台8線榮興至洛韶（99k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）合歡山路段實施預警性封閉道路管制，提醒用路人預先因應。

山區天候多變，狀況難以掌握，籲請欲行駛台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案。相關道路行車資訊可隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板所顯示的交管訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統：http：／／168.thb.gov.tw

(中時 )