元智大學宋同學及台師大余同學組成「咪露de澎」團隊，她們受到「反光鏡菩薩」張秀雄用生命守護台灣用路人安全的啟發，帶著一把長柄刷從桃園出發，開啟為期21天騎機車擦拭反光鏡的公益環島之旅，共擦拭了19個縣市的333面反光鏡。

教育部青年署辦理「青年壯遊臺灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自行規劃多元面向的壯遊企劃，開拓視野、培養自主及團隊合作能力，同時探索台灣在地文化特色。「咪露de澎」團隊是109年最大獎「感動五燈獎」及「影片特別獎」的得主。

「咪露de澎」團隊在旅途中遇到重重困難，狂風、暴雨、颱風天、飛機停飛、手機泡水和機車壞掉，甚至出了一場車禍，「雖然嚇得不輕，不過值得慶幸的是人沒有大礙，沒能阻止我們繼續向前。」團隊成員表示，幾乎所有難題都被她們遇到了，卻沒有抹滅她們擦反光鏡環島的決心。

這趟曲折的壯遊讓團隊深刻體會「台灣最美的風景是人情」，無論是給她們鼓勵的路人，或是貼心幫助她們的警察，以及親朋好友的關懷，都讓她們獲得豐厚的能量，使她們更加堅定用擦反光鏡回報大家的目標。

「幸福的人不是因為擁有的多，而是對再平凡不過的事物都能感受細微。」藉由這次特別的環島經驗，他們發現打開五感、品味生活，更能感受人們心中的細膩溫情。

青年署表示，110年計畫即日起至3月25日徵件，2人以上即可自組團隊，進行壯遊提案。高中職在學學生報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選可獲實踐獎金，並參加年度成果競賽。相關訊息請至「壯遊體驗學習網」(https://youthtravel.tw)瀏覽。

(中時 )