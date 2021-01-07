中越混血樂基兒是模特兒出身，擁有173cm的高挑身材；她曾和黎明有段4年婚，2017年梅開二度食品大亨「Lan」朱智豪，2年後生下寶貝兒子Hunter。近日她被拍到大肚照，疑似懷上第二胎，對此樂基兒親自回應了。

樂基兒日前與丈夫、兒子到香港淺水灣逛街，只見她戴著口罩，黑色外套裡面穿著T恤，貼身的材質十分顯肚，即便下半身搭配寬鬆的牛仔褲，都藏不住豐腴的體型，被外界猜測是發福或是喜懷二胎。

樂基兒被拍到體型壯碩。（圖／翻攝微博）

對於被指再當媽媽，樂基兒的經紀人回覆：「不知道，有關她的私人事，公司不能代她發表。」好在本人給出答案，根據港媒《明報》報導，她否認肚皮有喜，表示已經差不多減去懷孕增加的體重，現在不覺得自己胖，不知道為什麼會有此說法。

樂基兒掰了與黎明的4年婚姻後，隔了5年再度當上美麗的新娘，嫁給食品大亨Lan，生下愛子後大大減少工作量，專心地在家照顧小孩，不過2年前丈夫被拍到獨自與兩名女性到淺水灣聚餐，被疑是否婚姻觸礁，對此樂基兒力挺老公，說自己也認識這兩位女子，大家都是很要好的朋友，多謝外界關心。

(中時新聞網)